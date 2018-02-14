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Uşak’taki FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Uşak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu şahısların deşifre edilmesi ve eylemlerinin sonlandırılmasına yönelik Uşak Cumhuriyet...

Uşak’taki FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Uşak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu şahısların deşifre edilmesi ve eylemlerinin sonlandırılmasına yönelik Uşak Cumhuriyet...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:09
Uşak’taki FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Uşak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu şahısların deşifre edilmesi ve eylemlerinin sonlandırılmasına yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda; 17/25 Aralık öncesi ve sonrasında FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde aktif olarak görev yapmakta iken faaliyetleri tespit edilen ve terör örgütüne lehine çalıştıkları tespit edilen 9 kişiye Uşak merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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