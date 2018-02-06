Uşak’ta üniversite ile valilik sanayicilerin önünü açmak için bir araya geldiler

Uşak Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi koordinasyonluğunda "Sektörlerin sorunları ve yeni ürün geliştirilmesi" başlıklı toplantılar çerçevesinde “Proje Pazarı” toplantısı düzenlendi.

Uşak valisi Salim Demir ve Uşak üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş’ın da katıldığı bu toplantı Uşak OSB toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Uşak üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş Uşak üniversitesi olarak şehrimizin hem kültüler anlamda kalkınması hem ekonomik anlamda kalkınması yolunda sanayicilerimizle ortak projeler yaparak sanayi ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını açıkladı. Rektör Savaş devamında “Biz size koşarak gelmek istiyoruz ama sizde koşunuz ki, bir yerde buluşalım ve buradan da güzel sonuçlar elde edelim” diye toplantıda çok sayıda bulunan Uşaklı sanayicilere konuştu.

Uşak Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi koordinasyonunda düzenlenen "Sektörlerin sorunları ve yeni ürün geliştirilmesi" başlıklı toplantıların devamında “Proje Pazarı” toplantısında Uşak Valisi Salim Demir konuşmasında Sanayi ve Üniversite işbirliğini üretimin hızla gelişmesinde önemli yere sahip olduğunun altını çizdi.

“Proje Pazarı” toplantısını “Hasat Zaman’ına” benzeten Vali Selim Demir ilkler şehri olan Uşak’ın dokumacılığı, Elektrikle sanayi üretiminin başlangıcı olan geçmişine dikkat çekerek bu günde “mevcut durumunun daha üst seviyeye çıkartması bizlerin elindedir” diye ilave etti.

Vali Selim Demir Uşak Üniversitesinin Cumhurbaşkanın da yönlendirilmesiyle oluşturulmuş olan bir kurumda Türkiye de sadece Uşak Üniversitesine verilmiş olan üç sektörde proje yapıp, sanayicinin sorunlarını ve marka ürün oluşturmasıyla ilgili hamle yapması için görevlendirilmesinin altını çizerek teknolojide, verimlilikte ve karlılıkta daha üst seviyelere çıkması için sanayi-Üniversite buluşmasının gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Programın devamında Doç.Dr Abdullah Dikici ve Sanayi İl Müdürü Orhan Karalar’ın moderatörlüğünü yapan “Proje Pazarı” toplantısında Uşak Üniversitesi Eğitim Üyeleri kendi projelerini sundular.