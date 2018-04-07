Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

Uşak’ta kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlı proje gerçekleştirildi

Uşak’ta Anayasanın kadın haklarıyla ilgili maddelerine dikkat çekip, farkındalık oluşturmayı hedefleyen proje hayata geçirildi.Bir gurup üniversiteli genç Uşak merkezde kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için stant açtılar....

Uşak’ta kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlı proje gerçekleştirildi

Uşak’ta Anayasanın kadın haklarıyla ilgili maddelerine dikkat çekip, farkındalık oluşturmayı hedefleyen proje hayata geçirildi.Bir gurup üniversiteli genç Uşak merkezde kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için stant açtılar....

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:57
Uşak’ta kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amaçlı proje gerçekleştirildi

Uşak’ta Anayasanın kadın haklarıyla ilgili maddelerine dikkat çekip, farkındalık oluşturmayı hedefleyen proje hayata geçirildi.

Bir gurup üniversiteli genç Uşak merkezde kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için stant açtılar. Anayasanın kadın haklarıyla ilgili maddelerini içeren afişler dağıtarak kanunun güvenceye aldığı hakları anlatmaya çalıştılar.

Dağıtılan afişlerde anayasanın kadına şiddet, çocuk evliliği ve genel olarak kadın haklarıyla ilgili yasa maddeleri yerleştirilmişti.

“Hakların için el kaldır” başlıklı afişleri dağıtan gençler zaman zaman konuyla ilgilenen vatandaşlarla sohbet ederek kanun maddelerini okuyuculara açıklamaya çalıştılar.

Toplumun özellikle de kadınların şiddet ve tacizden korunmaları için her şeyden önce kendi haklarının bilmelerinin önemine dikkat çeken üniversiteliler yapmış oldukları projeyle kadın haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirttiler.

Kadın haklarının her şeyden önce insan hakkı olarak kabul görünmesi ve cinsiyetçi bakıştan arındırılmasının altını çizen öğrenciler “yaptığımız projede kadın erkek ayrımı yapmadan tüm insanlara hitap ediyoruz” diye açıklamada bulundular, afişlerin erkekler tarafından da ilgi görüp okunmasını umut verici değerlendirdiler.

Projeni gerçekleştiren Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler öğrencileri ilerleyen günlerde bir sosyal deney ve birde konuyla ilgili konferans gerçekleştireceklerini açıkladılar.

Uşak Üniversitesinde 30 binden aşkın yerli ve yabancı öğrenci eğitim almaktadır ve bu sebepten kentte sosyal ve kültürel duyarlılık öğrenciler tarafından titizlikle canlı tutuluyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Performans sistemi sendikaları birleştirdi
Performans sistemi sendikaları birleştirdi
Uşak Valisi Salim Demir’den pasaport ve ehliyet denetimi
Uşak Valisi Salim Demir’den pasaport ve ehliyet denetimi
Genel Başkan Turhan, "Uşak’ta olduğuma inanamadım, çok değişmiş"
Genel Başkan Turhan, "Uşak’ta olduğuma inanamadım, çok değişmiş"

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim