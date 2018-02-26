Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118792
ALTIN
162.116
DOLAR
3.7901
STERLİN
5.2890
EURO
4.6599

Uşak’ta FETÖ/PDY operasyonu

Uşak’ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında “ Gaybubet Evleri “ ile ilgili gizli yapılanmaya yönelik yaptığı operasyonda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta...

Uşak’ta FETÖ/PDY operasyonu

Uşak’ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında “ Gaybubet Evleri “ ile ilgili gizli yapılanmaya yönelik yaptığı operasyonda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta...

26 Şubat 2018 Pazartesi 19:50
Uşak’ta FETÖ/PDY operasyonu

Uşak’ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında “ Gaybubet Evleri “ ile ilgili gizli yapılanmaya yönelik yaptığı operasyonda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta bulunan Gaybubet Evi yapılanmasına ve firari şahısların bulunabileceği değerlendirilen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonda 2’si Aydın, 1’i Manisa, 1’i Aksaray ve 1’i Kayseri illerinden Ağır Ceza Mahkemelerince haklarında yakalama kararı bulunan 4 erkek, 1 kadın toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde; 2 adet sahte kimlik, 2 adet sahte sürücü belgesi, çok miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen 2 adet sahte sürücü belgesinin operasyon sırasında, resim kısımlarının kesildiği ve baca deliklerine atıldığı tespit edilirken, yakalanan şüpheliler arandıkları illere teslim edilmek üzere polis nezaretinde yola çıkarıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplumsal gelişmeleri fırsat bilen dolandırıcılara dikkat
Toplumsal gelişmeleri fırsat bilen dolandırıcılara dikkat
Ekonomi Bakanlığı heyeti Uşak’a geldi
Ekonomi Bakanlığı heyeti Uşak’a geldi
Muratbey Uşak’a NBA kariyerli transfer
Muratbey Uşak’a NBA kariyerli transfer

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim