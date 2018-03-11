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Uşak’ta engelli adam yangından son anda kurtuldu

Uşak’ta tek katlı evde sobadan çıktığı öğrenilen yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Evde tek başına yaşayan yüzde 46 engelli 56 yaşındaki Abdullah Yusuf Özden kendini dışarı atarak yanmaktan son anda kurtuldu.Edinilen bilgiye göre...

Uşak’ta engelli adam yangından son anda kurtuldu

Uşak’ta tek katlı evde sobadan çıktığı öğrenilen yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Evde tek başına yaşayan yüzde 46 engelli 56 yaşındaki Abdullah Yusuf Özden kendini dışarı atarak yanmaktan son anda kurtuldu.Edinilen bilgiye göre...

11 Mart 2018 Pazar 23:17
Uşak’ta engelli adam yangından son anda kurtuldu

Uşak’ta tek katlı evde sobadan çıktığı öğrenilen yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Evde tek başına yaşayan yüzde 46 engelli 56 yaşındaki Abdullah Yusuf Özden kendini dışarı atarak yanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre yangın Işık Mahallesi Dik Sokak No:10’ da meydana geldi. Sobadan çıktığı öğrenilen yangında evde tek başına yaşayan yüzde 46 engelli Abdullah Yusuf Özden (56) kendini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu.

Mahalle sakinlerinin 110 itfaiye görevlilerine haber vermeleri üzerine yangına müdahale edilerek yan tarafta bulunan evlere sıçramadan kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.

Yoğun dumana maruz kalan Abdullah Yusuf Özden 112 acil sağlık görevlilerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özden’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre Özden’in devamlı alkol aldığı bu sebeple de evde sobayı yakmaya çalışırken evi yaktığı ileri sürüldü.
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