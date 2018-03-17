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Uşaklı motorcular şehitler için kortej sürüşü düzenledi

Uşaklı motorcular, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü ve Afrin Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için saygı sürüşü gerçekleştirdi.Uşaklı motorcular şehir turu attıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanında toplanarak burada...

Uşaklı motorcular şehitler için kortej sürüşü düzenledi

Uşaklı motorcular, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü ve Afrin Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için saygı sürüşü gerçekleştirdi.Uşaklı motorcular şehir turu attıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanında toplanarak burada...

17 Mart 2018 Cumartesi 17:56
Uşaklı motorcular şehitler için kortej sürüşü düzenledi

Uşaklı motorcular, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü ve Afrin Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için saygı sürüşü gerçekleştirdi.

Uşaklı motorcular şehir turu attıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanında toplanarak burada Şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşı okudular. Yaklaşık 50 motorcunun katıldığı kortej sonrası kısa bir açıklama yaptılar.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl dönümü ve Afrin Şehitleri için bu korteji gerçekleştirdiklerini dile getiren motorcular. Devletin kendilerine verecekleri görevleri layıkıyla yerine getirebileceklerini kaydettiler.

Motorcular adına konuşan Ertan Ertuğrul; “ Bugün burada 18 Mart Çanakkale Zaferini anmak ebediyete intikal etmiş Türk büyüklerini ve Şehitlerimizi yad etmek adına buradayız. Afrin’de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız. Bize görev verildiği süre içerisinde de her zaman layıkıyla bu görevi yerine getireceğimizden buradan tüm Türk kamuoyuna belirtmek istedik Uşaklı motorcular olarak” dedi.
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