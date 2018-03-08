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Uşak Üniversitesi’nde “Kadın ve yaşam paneli” gerçekleşti

Uşak Üniversitesi’nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenmiş olan “Kadın ve yaşam” adlı panel Uşak valisinin katılımıyla gerçekleşti.Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde...

Uşak Üniversitesi’nde “Kadın ve yaşam paneli” gerçekleşti

Uşak Üniversitesi’nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenmiş olan “Kadın ve yaşam” adlı panel Uşak valisinin katılımıyla gerçekleşti.Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde...

08 Mart 2018 Perşembe 17:27
Uşak Üniversitesi’nde “Kadın ve yaşam paneli” gerçekleşti

Uşak Üniversitesi’nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenmiş olan “Kadın ve yaşam” adlı panel Uşak valisinin katılımıyla gerçekleşti.

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleşen programa Vali Salim Demir’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal ve çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım sağladı.

Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı programın açılış konuşmasını yaptıktan sonra Uşak Valisi Salim Demir 8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle ilgili konuşmaya kürsüye çıktı. Vali Demir günün anlamında konuşmasında ülkenin ustun ve muasır medeniyetlerin üzerine ve 2023 hedefleri ve daha da üstüne ulaşabilmesi için nüfusumuzun yüzde ellisini teşkil eden kadınlarında bizzat erkekler kadar gelişmelerinin önem arz ettiğini ifade etti. Salim demir kadınların çok istisnai ve nitelikli özelliklere sahip olmalarını vurgulayarak “eğer biz sanat ve bilim’de ve diğer işlerimizde onları farklı görürsek ve olayın dışında görmeye çalışırsak sadece onlara değil kendimize de(erkekler), ülkemize de İnsanlığa da haksızlık etmiş oluruz” diye konuştu.

Programın devamında Prof.Dr.Nuray Şahinler Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü kürsüye çıktı. ardından “Kadın ve Yaşam” panelinin konuşmacıları Yrd.Doç.Dr Ayşe Özdemir, Sosyal Hizmet Uzmanı Gamze Erçakır, Psikolog Merve Uçak ve Sosyal Hizmet Uzmanı Meryem Gül panelist olarak konuşmalarını sundular.
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