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Ulubey Kanyonu’ndaki kayalıklarda mahsur kalan genci AFAD kurtardı

Uşak’ta bulunan ve dünyanın en uzun 2. kanyonu olan bilinen Ulubey Kanyonlarında, kayalıklara tırmanan ve bir süre sonra mahsur kalan genci AFAD ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Halit Tekin isimli genç arkadaşları ile...

Ulubey Kanyonu’ndaki kayalıklarda mahsur kalan genci AFAD kurtardı

Uşak’ta bulunan ve dünyanın en uzun 2. kanyonu olan bilinen Ulubey Kanyonlarında, kayalıklara tırmanan ve bir süre sonra mahsur kalan genci AFAD ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Halit Tekin isimli genç arkadaşları ile...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:02
Ulubey Kanyonu’ndaki kayalıklarda mahsur kalan genci AFAD kurtardı

Uşak’ta bulunan ve dünyanın en uzun 2. kanyonu olan bilinen Ulubey Kanyonlarında, kayalıklara tırmanan ve bir süre sonra mahsur kalan genci AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Halit Tekin isimli genç arkadaşları ile kanyon bölgesine gezmeye gitti. Kanyonun kayalıklarına tırmanan Tekin bir süre sonra geri inemeyeceği kadar yükseğe tırmandı ve kayalıklarda mahsur kaldı. Halit Tekin’in arkadaşları durumu AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden ekipler güvenlik önlemlerin aldıktan sonra Tekin’i mahsur kaldığı kayalıklardan kurtardı.

Yaklaşık bir saat süren kurtarma operasyonunun ardından kurtarılan genç 112 Acil Sağlık ekiplerine telim etti. Soğuktan etkilenen Tekin’in herhangi bir yarası veya hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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