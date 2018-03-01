Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117632
ALTIN
161.171
DOLAR
3.8080
STERLİN
5.2467
EURO
4.6527

Seyir halindeki LPG’li araç alev aldı

Uşak’ta, seyir halindeki LPG’li aracın alev alarak yanmaya başladı. Olası bir faciayı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi önledi.Olay Çivril Caddesi eski yetiştirme yurdu önünde meydana geldi. Alattin Ateş (40) idaresindeki 64 KS 847...

Seyir halindeki LPG’li araç alev aldı

Uşak’ta, seyir halindeki LPG’li aracın alev alarak yanmaya başladı. Olası bir faciayı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi önledi.Olay Çivril Caddesi eski yetiştirme yurdu önünde meydana geldi. Alattin Ateş (40) idaresindeki 64 KS 847...

01 Mart 2018 Perşembe 18:04
Seyir halindeki LPG’li araç alev aldı

Uşak’ta, seyir halindeki LPG’li aracın alev alarak yanmaya başladı. Olası bir faciayı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi önledi.

Olay Çivril Caddesi eski yetiştirme yurdu önünde meydana geldi. Alattin Ateş (40) idaresindeki 64 KS 847 plakalı araç seyir halindeyken birden alev alarak yanmaya başladı.

Araç içerisindeki dumanı fark eden araç sürücüsü olayı 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar meraklı gözlerle yangını izledi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gölde kaybolan genci, arama çalışmaları devam ediyor
Gölde kaybolan genci, arama çalışmaları devam ediyor
Uşak’ta FETÖ/PDY operasyonu
Uşak’ta FETÖ/PDY operasyonu
Toplumsal gelişmeleri fırsat bilen dolandırıcılara dikkat
Toplumsal gelişmeleri fırsat bilen dolandırıcılara dikkat

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim