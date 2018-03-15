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Öğrencilerden Afrin harekatına ışıklı destek

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Uşak İl Müdürlüğü kız ve erkek yurt binalarında kalan öğrenciler, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na oda ışıklarıyla yazdıkları “Zeytin Dalı” ve “Afrin” yazılarıyla destekledi.KYK’ya...

Öğrencilerden Afrin harekatına ışıklı destek

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Uşak İl Müdürlüğü kız ve erkek yurt binalarında kalan öğrenciler, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na oda ışıklarıyla yazdıkları “Zeytin Dalı” ve “Afrin” yazılarıyla destekledi.KYK’ya...

15 Mart 2018 Perşembe 17:44
Öğrencilerden Afrin harekatına ışıklı destek

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Uşak İl Müdürlüğü kız ve erkek yurt binalarında kalan öğrenciler, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na oda ışıklarıyla yazdıkları “Zeytin Dalı” ve “Afrin” yazılarıyla destekledi.

KYK’ya bağlı yurtlarda kalan öğrenciler tarafından organize edilen etkinlik İzmir-Ankara karayolu üzerinden geçen araçlardan rahatlıkla izlenebildi.

KYK Uşak İl Müdürü Tahir Emre Can konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “KYK olarak Afrin’deki Mehmetçiklerimize destek sağlama adına bu gece bir selam göndermek istedik. Geleceğimizin teminatı olan gençler, oradaki ağabeylerine birer mesaj iletmek istediler. Bizler de bu gece onlara destek olmak adına hem Zeytindalı hem de Afrin operasyonunu ışıklarla ilettik. Burada huzurlu bir ortamda kalınıyorsa bunun en büyük sebebi kahraman Mehmetçiklerimizdir”

Işıklarla harekata destek veren öğrenciler toplu fotoğraf çekerek, Afrin’deki Mehmetçiklere selam gönderdiler.
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