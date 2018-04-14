Minik öğrenciler, gazi ve askerlerle buluştu

Eşme Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu 5/A Boncuk Sınıfı Öğretmeni Gönül Kuşdemir’in organize ettiği, “ Anne Eli Gibi “ projesiyle, minik öğrenciler, gaziler ve askerler ile buluştu.

İlk olarak Eşme Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu 5/A Boncuk Sınıfını, Eşme Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mesut Madan önderliğinde ziyaret eden gaziler, öğrenciler ve veliler tarafından kapıda karşılandı.

Gazilerin ellerini tek tek öpen 5 yaşındaki 20 minik öğrenci, gazilere ufak hediyeler verdiler. Öğrencilerin sınıfını gezen ve onlarla sohbet eden gaziler, minik öğrenciler, veliler ve aile büyükleri beraber kahvaltı yaptılar.

Eşme Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu’ndaki programın tamamlanmasını takiben, öğrenciler, gaziler, veliler ve aile büyükleri Eşme İlçe Jandarma Komutanlığı’nın araçları ile siren çala çala İlçe Jandarma Komutanlığını ziyarete gittiler.

Gaziler, minik öğrenciler ve veliler, Eşme İlçe Jandarma Komutanlığı’na vekalet eden Ulubey İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karademir tarafından kapıda karşılandı. Veliler, evlerinde elleriyle hazırladıkları yiyecek, içecekleri ve hediyeleri Yüzbaşı İlker Karademir’e teslim ettiler. Yüzbaşı İlker Karademir, minik öğrencilere Eşme İlçe Jandarma Komutanlığı’nı gezdirmesinin ardından, asker ve velilerin elbirliğiyle hazırladığı ikramlar yenildi.

5 yaşında olmalarına ve okuma yazma bilmemelerine karşın, öğrencilerin Şehidim Şarkısı eşliğinde sergilediği gösteri ve ardından okudukları istiklal marşının 10 kıtası, orada bulunan herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Yapılan etkinliklerin ardından açıklama yapan Gaziler; “Öncelikle Anne Eli Gibi Projesinin hayata geçmesine vesile olan başta Eşme Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu 5/A Boncuk Sınıfı Öğretmeni Gönül Kuşdemir’e, askerlerimize, velilere ve öğrencilere çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir atmosferde bizi, kendi elleriyle hazırladıkları ikramlarla ağırladılar ve gösterileriyle duygulandırdılar. Bu projeyle minik öğrencilere, Vatan, Millet, Şehit, Gazi, Asker ve birlik beraberliğin öneminin şimdiden aşılanması bizi çok mutlu etti “ dediler.

Program yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından son bulurken, Anne Eli Gibi Projesinin değişik organizasyonlarla devam edeceği öğrenildi.