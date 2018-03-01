Gölde kaybolan genci, arama çalışmaları devam ediyor

Uşak’ta, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gittikleri yerde göle girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Uşak’a bağlı Akse köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Keskin (25) ve üç arkadaşı eğlenmek ve piknik yapmak için köyün yakınlarındaki göl kenarına gitti. Bir süre eğlenen Keskin, arkadaşlarının uyarılarına rağmen göle girdi. Keskin’in geri dönmemesi üzerine endişeye kapılan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

AFAD, Uşak Belediyesi ve jandarma ekiplerinin katıldığı aramalarda herhangi bir sonuç alınamayınca İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan dalgıç polislerden yardım istendi. Balık adamların da katılmasıyla arama çalışmalarına gölün dibinde devam edileceği bildirildi.