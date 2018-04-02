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Genel Başkan Turhan, "Uşak’ta olduğuma inanamadım, çok değişmiş"

Türkiye Terziler ve Konfeksiyoncular Federasyonu Başkanı Sinan Turhan seçim çalışmaları kapsamında geldiği Uşak’ta Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ı makamında ziyaret etti.Kentteki değişime vurgu yapan Genel Başkan Turhan, “Trakya’dan...

Genel Başkan Turhan, "Uşak’ta olduğuma inanamadım, çok değişmiş"

Türkiye Terziler ve Konfeksiyoncular Federasyonu Başkanı Sinan Turhan seçim çalışmaları kapsamında geldiği Uşak’ta Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ı makamında ziyaret etti.Kentteki değişime vurgu yapan Genel Başkan Turhan, “Trakya’dan...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:26
Genel Başkan Turhan, "Uşak’ta olduğuma inanamadım, çok değişmiş"

Türkiye Terziler ve Konfeksiyoncular Federasyonu Başkanı Sinan Turhan seçim çalışmaları kapsamında geldiği Uşak’ta Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ı makamında ziyaret etti.

Kentteki değişime vurgu yapan Genel Başkan Turhan, “Trakya’dan Uşak’a doğru geliyoruz ve gece 12.00’de şehre girdik. Şoförüme dönerek dedim ki, ‘Biz Türkiye’de miyiz?’. Işıl ışıl bir lale görüntüsü ile kendimizi bambaşka bir ilde bulduk" dedi. Belediye Başkanlarının siyasi destek alamadım veryansınlarına eleştiride bulunan Genel Başkan Turhan, “Belediyeler kendi bünyelerinde çok güzel işler yapabilme imkânına sahip. Çalışmak belediye başkanı için zihinde, stratejide bitiyor. Yıllar önce geldiğim Uşak’ın çehresini tanıyamadım. Ve Uşak Belediye Başkanımızı bu güzel hizmetleri için kutluyorum. Uşak’ı tek geçerim” diye konuştu.

Uşak Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çavuşoğlu ise Genel Başkan Sinan Turhan ile gerçekleştirdiği ilk görüşmede, “Burası gerçekten Uşak mı? Işıl ışıl ve adeta bir lale bahçesinden geçiyor gibiyiz.” dediğini ifade ederek, “Bizler de bu düşüncelerine katılıyoruz. Bizzat Uşak’ta yaşıyor ve görüyoruz. Teşrifleri nedeniyle Genel Başkanımız Sinan Bey’e ve misafirperverliği, hizmetleri nedeniyle Belediye Başkanımız Nurullah Cahan’a teşekkür ediyoruz.” açıklamalarına yer verdi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan nazik ziyaretleri nedeniyle Sinan Turhan’a ve Mehmet Çavuşoğlu’na memnuniyetlerini ileterek, Uşak halkının layık olduğu aydınlık, güzel ve her yönüyle çekici bir şehir inşa etmek üzere çalıştıklarını kaydetti. Cahan, “Artık Uşak bir şehir hüviyeti kazandı. Memleketimize gelen değerli misafirlerimiz, başkanlarımız ve vatandaşlarımız tarafından bunun ifade edilmesi bizleri ayrıca memnun ediyor. Yapılan çalışmanın karşılığı oluyor. Uşak âşıklar ve Yörükler diyarı, hak etti güzelliğe Türkiye’ye örnek projelerle kavuşacak. Sosyal ve kültürel alanlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Nazik değerlendirmeleri nedeniyle değerli başkanlarımıza ayrıca hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.
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