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Ekonomi Bakanlığı heyeti Uşak’a geldi

Ekonomi Bakanlığı heyeti Uşak’ta firma ziyaretleri ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.Ekonomi Bakanlığı, görevlendirdiği heyetlerle Türkiye genelinde 41 ilde 1.506 firma ziyareti gerçekleştirirken bu kapsamda Uşak’ta bulunan heyet;...

Ekonomi Bakanlığı heyeti Uşak’a geldi

Ekonomi Bakanlığı heyeti Uşak’ta firma ziyaretleri ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.Ekonomi Bakanlığı, görevlendirdiği heyetlerle Türkiye genelinde 41 ilde 1.506 firma ziyareti gerçekleştirirken bu kapsamda Uşak’ta bulunan heyet;...

26 Şubat 2018 Pazartesi 19:52
Ekonomi Bakanlığı heyeti Uşak’a geldi

Ekonomi Bakanlığı heyeti Uşak’ta firma ziyaretleri ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ekonomi Bakanlığı, görevlendirdiği heyetlerle Türkiye genelinde 41 ilde 1.506 firma ziyareti gerçekleştirirken bu kapsamda Uşak’ta bulunan heyet; ihracat, iç pazar hacmi, ürün çeşidi vb. parametrelere göre belirlenen 20 firmanın ziyareti gerçekleştirildi.

Bakanlığın tüm sektörlere yönelik destek ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilirken, UTSO‘da düzenlenen toplantıya Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gencay Oğuz, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcısı Filiz Köseyener, Ekonomi Bakanlığı İhracat Daire Başkanları Üstün Alan, ve Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş, Ekonomi Bakanlığı Bölüm, Uzman Ve Uzman Yardımcıları, Denizli İhracatçı Birliği Yetkilileri, UTSO Meclis Başkanı İsmail Karaman, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir ve işadamları katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kandemir konuşmasında, Ekonomi Bakanlığı üst düzey yetkililerinin, sahaya inerek firmalarla yüz yüze görüşmelerle işletmelerin mevcut durumlarını yerinde incelemesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verdikleri desteklerden ve özverili çalışmalarından dolayı Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi’ye teşekkürlerini ileterek başladı. Kandemir, firmalarla ve il müdürlükleri ile yaptıkları toplantılarda dile getirilen, tespit ettikleri “Uşak İli Sanayi Ve Ticareti Sorun Ve Çözüm Önerileri” raporunu Bakanlık yetkililerini ilettiklerini belirterek; “İlimizin ve ülkemizin uluslararası arenada rekabet gücünü arttırmak, ihracat seviyesini yükseltmek adına bir yandan bu tespitlerimizi siz bakanlık temsilcilerine sunarken, bir yandan da firmalarımıza doğru bilgiye ulaşmada yol gösterici olabilmek adına Oda olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün gerçekleştirilen istişare toplantımızın önümüzdeki süreçte ilimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Toplantı firma yetkililerin Bakanlık heyetine ilettikleri soru ve görüşlerle son buldu.
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