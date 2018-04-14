Bakan Ağbal’ın ziyaretinin ardından

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dün gerçekleştirdiği Uşak programı kapsamında ziyaret ettiği Uşak Beledisinin kentte belediyecilik anlamında önemli hizmetler yapıldığına vurgu yaptı.

Bakan Naci Ağbal şehirde girişimcilik ve sanayicilik anlamında köklü bir birikim olduğunu kaydederek Uşak Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların da şehri değiştirdiğine işaret etti.

AK Parti hükümetinin en büyük emelinin hizmet etmek olduğunu dile getiren Bakan Ağbal, “Vatandaşın beklemediği, hayal etmediği hizmetleri bile artık normal hizmetler haline getirdik. Bununla birlikte gönül köprüleri kuruyor, halkımızın derdini dert ediniyoruz” diyerek Türk halkının hizmetleri gördüğünü ve Uşak’ta da belediyeciliğin en iyi şekilde yaşatıldığını ifade etti. Ağbal, “Belediye Başkanımızla iftihar ediyoruz. Bugün burada çalışmalarını gördük. Gerçekten AK Parti Belediyeciliğinin mührünü Uşak’a vurmuş” açıklamalarında bulundu. Türkiye’nin sanayiden konut ve ticari alana dönüşümün ilk örneği olan ve yatay mimarisiyle dikkat çeken Kentsel Dönüşüm projesinin kente değer kattığının altını çizdi.

Ziyaretinde Belediye tarafından yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgi alan Bakan Naci Ağbal, Uşak’ta yapılan yatırımlara hayran kaldı. Bayburtlu olan Ağbal, Kemalöz Pazaryerini çok beğenerek, Bayburt’un da böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Danışmanına dönen Ağbal Bayburt’ta da yapılması için görsel dokümanları alın talimatı verdi.

Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın yaptığı sunumda projeleri tek tek değerlendiren Naci Ağbal, Kent Meydanı projesinde hayli yol kat edildiğini, şehir insanın böyle nefes alan projelere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ağbal projenin en kısa zamanda hayata geçmesi için tam destek belediyenin yanında olduğunu ifade etti. Bakan Ağbal şöyle devam etti: “Daha önce Başkan Bey’le Bakanlıktaki görüşmemizde bu proje hakkındaki heyecanını görmüştüm. Şimdi ise ne kadar güzel işlere imza attığınızı görüyorum. İçişleri Bakanı ile görüşeceğim şehre değer katan bir alan ortaya çıkaracağız İnşallah. Kentsel dönüşüm alanınızı yolda gördüm ve arkasında devasa bir alan varmış. Yatay mimari ile çok güzel bir merkez olmuş. Uşak’a sanayi kenti olduğu için her zaman önem veriyorum. İmalat sanayisi bizler için ayrı bir anlam ifade ediyor. Sanayimizin gelişimi adına hükümet olarak yatırım teşvikleri veriyoruz. Bu sanayiler kalkınmanın anahtarı konumunda ve Uşak’ın da destekçisiyiz.”

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın 2.Etap TOKİ’ye başlayacaklarını ancak vatandaşların K.D.V. ile ilgili sıkıntı yaşadıklarını söylemesi üzerine Bakan tarafından gerekli yanıt geldi. Ağbal, Salı günü TOKİ Başkanı Ergün Turan ile görüşmesinin olduğunu ve bu konuyla da ilgileneceğini belirterek “Konuyu takip edin” talimatı verdi.

Başkan Nurullah Cahan’ın Uşak Belediyesi’ne ait UTAŞ ile yaptığı işler ve bütçesi hakkında gerçekleştirdiği sunum Bakan Ağbal tarafından çok beğenildi. Ağbal, “Yaptığınız işler heyecan verici. Uşak böyle çalışarak devam ederse, yaşam alanları ile ferah bir kente bürünecek. Bravo gerçekten. Bisiklet yolunu çok iyi düşünmüşsünüz. Kemalöz Pazaryeri hakikaten güzelmiş. İşte AK Parti Belediyeciliği. Çok memnum oldum” dedi. Bakan Naci Ağbal ziyaretlerinin ardından akşam saatlerinde şehirden uğurlandı.