Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144

Tunceli’de köy çevresinde gezinen ayılar objektiflere yansıdı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde baharın gelmesiyle bir köy çevresinde gezinen ayılar objektiflere yansıdı.Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Yalmanlar köyü yakınlarında yiyecek arayan ayılar objektiflere takıldı. Köy çevresinde gezinen...

Tunceli’de köy çevresinde gezinen ayılar objektiflere yansıdı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde baharın gelmesiyle bir köy çevresinde gezinen ayılar objektiflere yansıdı.Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Yalmanlar köyü yakınlarında yiyecek arayan ayılar objektiflere takıldı. Köy çevresinde gezinen...

17 Mart 2018 Cumartesi 17:33
Tunceli’de köy çevresinde gezinen ayılar objektiflere yansıdı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde baharın gelmesiyle bir köy çevresinde gezinen ayılar objektiflere yansıdı.

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Yalmanlar köyü yakınlarında yiyecek arayan ayılar objektiflere takıldı. Köy çevresinde gezinen ayılar, bir süre yiyecek aradıktan sonra tekrar geldikleri yöne gitti. Köy sakinlerinden Barış Tunç, "Köylerden sürekli göç verilmesinden kaynaklı yaban hayvanları da aç kalıyor. Daha önce meyve, ceviz ağaçları çoktu, tarlalar sürekli ekildiği için bitki kökleriyle besleniyorlardı. Ama şimdi ayılar, domuzlar veya diğer yaban hayvanları aç kaldığı için yerleşim yerlerinin yakınlarına geliyorlar. Köyümüz de dağlık bir bölgede yer aldığı için bahar havasıyla ayılar tekrar görünmeye başladı" dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Albay Arslan’dan Vali Sonel’e ziyaret
Albay Arslan’dan Vali Sonel’e ziyaret
Tunceli’de balık ekmek etkinliği
Tunceli’de balık ekmek etkinliği
Tunceli’de kent meydanı ve çarşı yenileniyor
Tunceli’de kent meydanı ve çarşı yenileniyor

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim