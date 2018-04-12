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Tunceli’de iş yeri soyan hırsız yakalandı

Tunceli polisi, bir iş yerinin camını kırarak hırsızlık yapan şüpheliyi çaldığı malzemelerle yakaladı.Hırsızlık olayı, merkez Moğultay Mahallesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şüpheli bir şahıs, camını...

Tunceli’de iş yeri soyan hırsız yakalandı

Tunceli polisi, bir iş yerinin camını kırarak hırsızlık yapan şüpheliyi çaldığı malzemelerle yakaladı.Hırsızlık olayı, merkez Moğultay Mahallesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şüpheli bir şahıs, camını...

12 Nisan 2018 Perşembe 09:48
Tunceli’de iş yeri soyan hırsız yakalandı

Tunceli polisi, bir iş yerinin camını kırarak hırsızlık yapan şüpheliyi çaldığı malzemelerle yakaladı.

Hırsızlık olayı, merkez Moğultay Mahallesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şüpheli bir şahıs, camını kırıp girdiği iş yerinden 2 adet diz üstü bilgisayar, çok sayıda alkollü içecek ve sigara çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin hırsızlığı fark ederek polise başvurması ile Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Polisin yaptığı çalışmada güvenlik kamerasından önce eşgali ardından da kimliği tespit edilen şüpheli İ.S. düzenlenen operasyonla yakalandı. Nitelikli hırsızlık ve mala zarar vermeden ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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