Tunceli’de il koordinasyon toplantısı

Tunceli’de 2018 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kurumların bölge müdürleri ve kurum amirleri katıldı.

Toplantının kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması maksadıyla düzenlendiğini belirten Vali Tuncay Sonel," 2018 yılı içerisinde 425 adet toplam proje çalışması yapılmış olup bu projelerden 238 adeti bitmiş, 80 adet proje devam etmekte, 26 adet proje ihale aşamasında, 81 adet projeye ise 2018 yılı 2. dönem itibariyle henüz başlanmamıştır. Toplam proje tutarımız 2 milyar 313 milyon 544 bin 365,38 liradır. Kurumlarımızın koordinasyon ve ahenk içinde başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum"dedi.

Vali Sonel, verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, bürokratlar, bölge müdürleri ve emeği geçen tüm görevlilere Tunceli adına teşekkür ettiklerini aktardı.

Toplantı, kurum müdürlerinin yapılan çalışmalar ile ilgili sunum yapmasıyla sona erdi.