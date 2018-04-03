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Tunceli’de "Her ay bir tiyatro" etkinliği

Tunceli Belediyesi tarafından düzenlenen "Her ay bir tiyatro" etkinli kapsamında "Nafile Adam" oyunu sahnelendi.Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’in yazıp yönettiği "Nafile Adam" adlı oyunu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda...

Tunceli’de "Her ay bir tiyatro" etkinliği

Tunceli Belediyesi tarafından düzenlenen "Her ay bir tiyatro" etkinli kapsamında "Nafile Adam" oyunu sahnelendi.Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’in yazıp yönettiği "Nafile Adam" adlı oyunu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda...

03 Nisan 2018 Salı 12:02
Tunceli’de "Her ay bir tiyatro" etkinliği

Tunceli Belediyesi tarafından düzenlenen "Her ay bir tiyatro" etkinli kapsamında "Nafile Adam" oyunu sahnelendi.

Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’in yazıp yönettiği "Nafile Adam" adlı oyunu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda tiyatro severlerle buluştu.Vatandaşların ilgiyle izlediği ve Nokta Tiyatrosunun oyuncuları tarafından sahnelenen oyun, izleyicilerinden büyük beğeni aldı.

Oyunu Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Übeyde İpek, Ovacık Kaymakamı Selim Çomaklı ve çok sayıda vatandaş izledi.

Tiyatro sonrası Vali Sonel, oyunculara hediye ve çiçek verdi.
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