Tunceli’de buzağı kayıplarının önlenmesi konferansı yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından 2018 yılının “Buzağı Kayıplarının Engellenmesi ve Hayvan Hastalıkları ile Mücadele” yılı ilan edilmesi nedeniyle Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gül tarafından Tunceli’de konferans verildi. Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen konferansa, Vali Yardımcısı Akın Zor, kurum amirleri, birlik başkanları ve yetiştiriciler katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Akan Yöndem’in ildeki buzağı ölümleri ile ilgili genel bilgilendirme yaptı.

Daha sonra Prof. Dr. Mehmet Gül, buzağı kayıplarının önlenmesi, bakım ve beslenmeleri konularında katılımcılara sunum gerçekleştirdi.