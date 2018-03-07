Tunceli’de balık ekmek etkinliği

Tunceli’de düzenlenen balık ekmek etkinliğinde 400 kilo balık dağıtıldı.

Munzur Üniversitesi tarafından 3. geleneksel balık ekmek etkinliği düzenlendi. Üniversitenin Aktuluk Kampüsü Özgür Öğrenci Parkında düzenlenen etkinliği yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı. Etkinlikte, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’de Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek ile birlikte öğrencilere balık ekmek ikram etti. Öğrencilerin kaynaşması amacıyla sosyal etkinliklere ağırlık verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, “Balık ekmek etkinliğimizin bu yıl üçüncüsünü organize ettik. Kar yağışı olmadığı için bu yıl bahar havasında gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerimizde amacımız öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak. Bu etkinlikleri artırmayı planlıyoruz" dedi.

Öğrencilerin sosyal yaşam alanlarıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini vurgulayan İpek, “Kafeteryalar, cep sinema salonları, kütüphaneler, kulüp odaları da tamamlandığında öğrencilerimizin üniversitemizde daha çok sosyal alana kavuşacakları bir ortam olacaktır” şeklinde konuştu.

Öte yandan 400 kilogram balık kısa sürede tükendi.