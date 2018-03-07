Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116842
ALTIN
161.667
DOLAR
3.7998
STERLİN
5.2750
EURO
4.7061

Tunceli’de balık ekmek etkinliği

Tunceli’de düzenlenen balık ekmek etkinliğinde 400 kilo balık dağıtıldı.Munzur Üniversitesi tarafından 3. geleneksel balık ekmek etkinliği düzenlendi. Üniversitenin Aktuluk Kampüsü Özgür Öğrenci Parkında düzenlenen etkinliği yaklaşık...

Tunceli’de balık ekmek etkinliği

Tunceli’de düzenlenen balık ekmek etkinliğinde 400 kilo balık dağıtıldı.Munzur Üniversitesi tarafından 3. geleneksel balık ekmek etkinliği düzenlendi. Üniversitenin Aktuluk Kampüsü Özgür Öğrenci Parkında düzenlenen etkinliği yaklaşık...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:26
Tunceli’de balık ekmek etkinliği

Tunceli’de düzenlenen balık ekmek etkinliğinde 400 kilo balık dağıtıldı.

Munzur Üniversitesi tarafından 3. geleneksel balık ekmek etkinliği düzenlendi. Üniversitenin Aktuluk Kampüsü Özgür Öğrenci Parkında düzenlenen etkinliği yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı. Etkinlikte, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’de Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek ile birlikte öğrencilere balık ekmek ikram etti. Öğrencilerin kaynaşması amacıyla sosyal etkinliklere ağırlık verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, “Balık ekmek etkinliğimizin bu yıl üçüncüsünü organize ettik. Kar yağışı olmadığı için bu yıl bahar havasında gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerimizde amacımız öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak. Bu etkinlikleri artırmayı planlıyoruz" dedi.

Öğrencilerin sosyal yaşam alanlarıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini vurgulayan İpek, “Kafeteryalar, cep sinema salonları, kütüphaneler, kulüp odaları da tamamlandığında öğrencilerimizin üniversitemizde daha çok sosyal alana kavuşacakları bir ortam olacaktır” şeklinde konuştu.

Öte yandan 400 kilogram balık kısa sürede tükendi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunceli’de kent meydanı ve çarşı yenileniyor
Tunceli’de kent meydanı ve çarşı yenileniyor
Tunceli’de “Yeni Dünya Düzeni, Büyük Türkiye İdeali” konferansı
Tunceli’de “Yeni Dünya Düzeni, Büyük Türkiye İdeali” konferansı
Tunceli’de “Ana Fatma Güzergahı Yol Genişletme ve Rekreasyon” projesi
Tunceli’de “Ana Fatma Güzergahı Yol Genişletme ve Rekreasyon” projesi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim