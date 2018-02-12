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Tunceli’de “Ana Fatma Güzergahı Yol Genişletme ve Rekreasyon” projesi

Tunceli Belediyesi tarafından “Ana Fatma Güzergahı Yol Genişletme ve Rekreasyon” projesi yapılıyor.Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Ana Fatma Güzergahı Yol Genişletme ve Rekreasyon” projesiyle ilgili bilgi verdi.Tunceli-Ovacık...

Tunceli’de “Ana Fatma Güzergahı Yol Genişletme ve Rekreasyon” projesi

Tunceli Belediyesi tarafından “Ana Fatma Güzergahı Yol Genişletme ve Rekreasyon” projesi yapılıyor.Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Ana Fatma Güzergahı Yol Genişletme ve Rekreasyon” projesiyle ilgili bilgi verdi.Tunceli-Ovacık...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:57
Tunceli’de “Ana Fatma Güzergahı Yol Genişletme ve Rekreasyon” projesi

Tunceli Belediyesi tarafından “Ana Fatma Güzergahı Yol Genişletme ve Rekreasyon” projesi yapılıyor.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Ana Fatma Güzergahı Yol Genişletme ve Rekreasyon” projesiyle ilgili bilgi verdi.

Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde bulunan Ana Fatma Ziyaretgahı’nın yaklaşık 7 kilometrelik yolunda genişletme, düzenleme çalışmaları ile seyahat edenlerin rahatlığı ve güvenliği için çalışmalar yürütüleceğini belirten Vali Sonel, “Bu proje ile yapılacak olan bisiklet ve yürüyüş yollarının yanı sıra Munzur Çayı kıyısında hayata geçirilecek olan rekreasyon ve piknik alanı ile sosyal hayat daha kaliteli hale getirilecek. Ana Fatma mevkiinde yapılacak olan kurban kesim alanı ve çevre düzenlemeleri ile sosyal hayat gibi kurban ibadetleri de artık daha sağlıklı ve daha huzurlu bir seviyeye ulaşmış olacak”dedi.

Sonel, göreve geldiği günden beri hayata geçirmek istedikleri her projede kendilerinden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da Tunceli halkı adına teşekkür etti.
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