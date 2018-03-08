Yomra Sanayi Sitesi’ni ilgi artıyor

Trabzon’un Yomra ilçesinde Varlıbaş Holding tarafından yapımına başlanılan Yomra Sanayi Sitesi ile ilgili VARYAP Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağlar Turan açıklamalarda bulundu.

VARYAP Yomra Sanayi Sitesi projesine ilgi yoğun olunca İstanbul’dan gelen satış ekipleriyle Trabzon’daki satış ofisi sayısını ikiye çıkardıklarını belirten VARYAP Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağlar Turan, Varlıbaş AVM ve Novotel’deki satış ofislerinde haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Turan “Bu yoğunluk ve halen hemşerilerimizin bir kısmının projeyi yeni öğrenmeleri sebebiyle Sanayi Sitesi için bölgeye özel lansman koşulları 31 Mart’a kadar uzatıldı. Mart sonu itibariyle lansmana özel satış koşulları sona erecektir. Proje detayları ‘yomrasanayisitesi.com’ internet sitesinde yer almaktadır. Nisan ayı sonunda başlaması düşünülen inşaat çalışmaları ise yoğun ilgi nedeniyle Mart ayına çekildi. Şimdiden arsa üzerinde işaretlemeler ve hangi bloğun nereye konulacağı belirlendi ve sondaj çalışmalarına başlandı. Yomra Sanayi Sitesi projemizde fiyat - kira çarpanı ilişkisini incelediğimizde yatırımın geri dönüşü daha kısa. Hemşerilerimize büyük kar sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

VARYAP’ın satış sonrasında da hizmet vereceğini, yatırımcılara her zaman uzman ekibiyle destek olacaklarını belirten Turan "Proje sonunda ikinci el kiralamalarda, VARYAP satış sonrası ve teslim ekibimiz hizmet vermeyi sürdürecektir. Teslimle birlikte sanayi sitesinin hızlı dolacağını öngörmekteyiz, bu suretle de kalan dükkanların hızlı bir şekilde kiralanması mümkün olacaktır. Burada yatırımcı olarak alım yapanların çok büyük avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğrultuda kira oranları arz-talep dengesi içinde hızlı bir şekilde oturacak ve rayiçlerin üstüne çıkacaktır. Bu durumda gayrimenkulün kıymeti arttığından değeri de normalin üzerinde arttıracaktır” diye konuştu.

Yomra Sanayi Sitesi

Trabzon’a değer katacak Yomra Sanayi Sitesi, eşsiz konumu ve her sektöre hitap eden büyüklükteki işyerleri ve dükkanları ile iş dünyasına yepyeni bir bakış açısı getirecek. Site içerisinde kapalı alanı 100 m2 ile 900 m2 arasında değişen; birleştirmeye, büyütmeye müsait, farklı kullanım alternatiflerine uygun şekilde planlanan işyerleri ve 30 m2 ile 2000 m2 arasında değişen dükkanlar bulunuyor. 45.000 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek olan Yomra Sanayi Sitesi, ofis binası, mescidi, restoranları, marketi sosyal çarşısı ile sanayi sitesi kavramına yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

Kendi içinde bir ticari reaksiyonu başlatacak olan Yomra Sanayi Sitesinde sektör sektör ayrılan kısımlarda her sektör kendi alanındaki işletmelerle bir çatı altında olacak. Trabzon’dan 20 dakika mesafede yer alan bu çok kazançlı yatırım, Trabzon Havalimanı’na 11 km, Trabzon Sanayi Sitesi’ne 14 km, Trabzon Limanı’na 16 km. yakınlıkta yer alıyor.