Vakfıkebir MYO öğrencilerinden ışıklı ’Afrin’ koreografisi

Vakfıkebir Adnan Demirtürk Kredi Yurtlar Kurumunda kalan MYO öğrencileri, yaptıkları ilginç ışıklı koreografi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin operasyonuna destek verdiler.

TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği “Zeytin Dalı Harekatı”na bir destek de MYO öğrencilerinden geldi. Kredi Yurtlar Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğüne bağlı Vakfıkebir Adnan Demirtürk Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, sosyal medyada örgütlenerek ilginç bir koreografi oluşturdu. Yurt binasının giriş kapısının Yeni Tonya yoluna bakan cephesindeki odalarda kalan öğrenciler, bazı odaların ışıklarını kapatıp bazılarını da açık bırakarak ’Afrin’ yazısı oluşturdu. Fotoğraflanan koreografi, üniversite öğrencilerinin oluşturduğu sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Koreografi kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.