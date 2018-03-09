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Trabzon’un 692 mahallesinde yaşayan yaşlıların yaşam standartları yükseltilecek

Yaşlı Destek Programı (YADES) Koordinasyon Merkezi, Trabzon’un 692 mahallesinde yaşayan yaşlılara hizmet sunacak.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından finanse edilen, Trabzon Valiliği koordinasyonunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi...

Trabzon’un 692 mahallesinde yaşayan yaşlıların yaşam standartları yükseltilecek

Yaşlı Destek Programı (YADES) Koordinasyon Merkezi, Trabzon’un 692 mahallesinde yaşayan yaşlılara hizmet sunacak.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından finanse edilen, Trabzon Valiliği koordinasyonunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi...

09 Mart 2018 Cuma 16:01
Trabzon’un 692 mahallesinde yaşayan yaşlıların yaşam standartları yükseltilecek

Yaşlı Destek Programı (YADES) Koordinasyon Merkezi, Trabzon’un 692 mahallesinde yaşayan yaşlılara hizmet sunacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından finanse edilen, Trabzon Valiliği koordinasyonunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan YADES Yaşlanma Yaşa projesi kapsamında Trabzon’un 18 ilçesinde YADES Koordinasyon Merkezi tanıtımı, Yaşlı Destek hizmetlerinin önemi ve kurumlar arası işbirliği konularında seminer eğitimleri gerçekleştirildi. Belediye başkanları, kaymakamlık yetkilileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı seminer eğitimleri alanında uzman eğitmenler İntizam Seyda Durgun ve Fatma Argın tarafından verildi.

Projenin önemine dikkat çeken Proje Asistanı Hakan Şener, “YADES ile yaşlılarımızdan biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların, gerekli olan bakımlarının yaşadıkları mekanlarda yapılarak hayatlarının kolaylaştırılmasını ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. En değerli hazinelerimiz olan yaşlılarımız toplumsal bütünlüğün birer çimentosu, deneyimleri, birikimleri, bilgileri ve ufukları sayesinde istikbalimize ışık tutan hafızalarımızdır. Trabzon’da gerçekleştirilen proje kapsamında en değerli hazinelerimiz olan yaşlılarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4 ilçede 18 ilçeyi kapsayan seminerler gerçekleştirdik. İlçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, kurum temsilcilerimiz, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız projeye sahip çıktı. Proje sonunda kurulacak olan YADES Koordinasyon Merkezi, Trabzon’un 692 mahallesinde yaşayan yaşlılarımıza hizmet edecek ve yaşam standartlarını yükseltecek” ifadelerini kullandı.
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