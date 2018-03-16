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Trabzonspor’un efsaneleri turnuvada buluşacak

Ortahisar Belediyesi’nin organize ettiği "Ortahisar Belediyesi Efsanelerle Yeniden Salon Turnuvası" kapsamında Belediye Başkanvekili Selahaddin Çebi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Trabzonspor’un efsaneleri turnuvada buluşacak

Ortahisar Belediyesi’nin organize ettiği "Ortahisar Belediyesi Efsanelerle Yeniden Salon Turnuvası" kapsamında Belediye Başkanvekili Selahaddin Çebi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

16 Mart 2018 Cuma 14:26
Trabzonspor’un efsaneleri turnuvada buluşacak

Ortahisar Belediyesi’nin organize ettiği "Ortahisar Belediyesi Efsanelerle Yeniden Salon Turnuvası" kapsamında Belediye Başkanvekili Selahaddin Çebi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Trabzon’da "Ortahisar Belediyesi Efsanelerle Yeniden Salon Turnuvası" basına tanıtıldı. 19-20 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuva öncesi Jacek Cyzio ve Yattara 18 Mart Pazar günü Trabzon Forum Alışveriş Merkezi’nde önce imza töreni ardından da hayranları ile sohbet programına katılacak. Salon turnuvasında ilk maç 19 Mart Pazartesi 14.30’da yapılacak kura çekiminin ardından yapılacak.

Trabzonspor tarihine adını yazdırmış unutulmaz efsane isimleri tekrar taraftarla buluşturacaklarını belirten Ortahisar Belediyesi Başkanvekili Selahaddin Çebi, "Bordo-mavili takımda birbirinden önemli başarılara imza atmış, şampiyonluklar yaşamış nice kupalar kaldırmış, haksızlıklar görmüş ama asla sevdasından vazgeçmemiş olan Trabzonspor’u Trabzonspor yapan efsane isimler bordo-mavili formaları ile yeniden taraftarların karşısına geçiyor. Jacek Cyzio, Yattara, Soner Boz, Bülent Ataman, Mehmet Zengin, Musa Büyük, Selim Özer, Mehmet Yıldırım, Güngör Öztürk, Şehmuz Suna, Necati Özçağlayan, Orhan Çıkrıkçı, Tolga Seyhan gibi bordo-mavili takımın kulüp tarihine sadece adını yazdırmamış kendini adamış isimler gerçekleşen kura çekimiyle birlikte takımlar ve teknik direktörler belirlenecek.

Karşılaşmaların ardından şöhretler ve efsaneler karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin ardından avantaj elde eden takımlar finalde kupa için mücadele edecekler. Sizlerin aracılığınızla tüm Trabzonspor taraftarlarını 19-20 Mart 2018 tarihlerinde 19 Mayıs Spor Salonu’nda efsane futbolcularımızla nostalji yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.
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