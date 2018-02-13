Trabzon’da iç mimarlar alan gaspının önüne geçecek

Trabzon’da Ortahisar Belediyesi ile protokol hazırlığında olan İç Mimarlar Odası kentte alan gaspının önüne geçecek.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen TMMOB İç Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Muhittin İnce, meslek ve meslek alanlarının TMMOB’nin ayrıştırması ve danıştay kararları hiçe sayılarak gasp edildiği savundu. İnce, “İç Mimarlık hizmetleri yapı üretim sürecindeki ilk etütlerden başlayarak iç mekanların oluşturulmasından başlayarak, kullanıcıların yaşamlarını sürdüreceği aşamaya kadar olan süreçteki düzenlemelerin projelendirilmesi, iç mekan rolöve ve restorasyon projelerini ve bunun yanında ürün tasarımlarını kapsamaktadır. Şuanki durumda maalesef mesleğimiz ve meslek alanımız mimar meslek adamlarınca TMMOB’nin ayrıştırması ve danıştay kararları hiçe sayılarak gasp edilmektedir. Gerekçe olarak planlı alanlar tip imar yönetmeliğindeki mimari proje ibaresi gösterilmektedir” dedi.

İç mimarsız inşa edilen binaların estetik ve fonksiyonel olmadığını kaydeden İnce, “Şehrimizde alan gaspının önüne geçmek adına Ortahisar Belediyesi’ne teklif götürülmüş Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’e hukuksal gerekçeler sunulmuş desteği alınmıştır. Protokolün imzalanmasını bekliyoruz. İç mimarsız inşa edilen binalar estetik ve fonksiyonel değildir. Mevcut durumdan ülkemiz vatandaşları da zarar görmektedir. Yeni ev aldıktan sonra içerisinde tadilat yapmadan yerleşenimiz çok azdır. Kamu kurumlarında da durum aynıdır. Estetik ve fonksiyonel tasarlanmadığı için kamudaki en büyük harcama kalemi bina tadilatlarıdır. İçmimarsız icra edilen ihale projeleri ekap üzerinden tespit ederek yargı yoluna taşıyoruz. Son yıllarda yürürlüğe giren ve zorunluluk olan TS 911 binaların engellilere uygun düzenlenmesi, yangın yönetmeliği, sağlıklı ve güvenli yapı kavramları ile iç mimarlığın önemi artmıştır. Alan gaspı akademik alanda da çok vahim durumdadır” ifadelerini kullandı.