Trabzon’da hastane çalışanları servis istiyor

Trabzon’da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları servis istiyor.

Trabzon’un Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesinde bulunan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına geçen yıl verilen servis hizmeti 2018 yılı itibariyle verilmedi. Trabzon Sağlık-Sen Trabzon Şube Başkanı İdris Aydın, konuyla ilgili sağlık çalışanlarının sıkıntılarını anlatmak için Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenledi. Beraberindeki sağlık çalışanları ile ‘Servisi kaldırma trafiği sıkıştırma’, ‘Hastane servissiz olmaz’ yazılı pankartlar açarak duruma tepki gösteren Aydın, 2017 yılını sonuna kadar servis hizmetinin sürdürüldüğü söyledi. Aydın, “2011 yılında hastane Kaşüstüne taşındığında ulaşım sorunu olduğundan personele taşıma hizmeti yapılacağı sözü verilmiş, gerek idarenin gerekse bizlerin çabaları ve siyasilerin desteği ile 2017 yılı sonuna kadar bu hizmet sürdürülmüştür. Ancak gelenin noktada Sağlık Bakanlığı bu yıl için bütün uğraşlarımıza ve gayretlerimize rağmen taşıma hizmetine onay vermemiştir” dedi.

Şehir merkezinden hastaneye ulaşım süresinin bir saat sürmesi nedeniyle mesailerde aksamalar yaşandığını kaydeden Aydın, “Büyükşehir Belediyemizin günlük ortalama 500 personelin aynı anda mesaiye yetişmesini sağlayacak bir taşıma hizmeti sunamayacağı, şehir merkezinden hastaneye tek araçla ulaşım imkanı bulunmadığından ve sabahın erken saatlerinde toplu taşıma araçlarının şehir merkezinden hastaneye ulaşım süresinin yaklaşık bir saat sürmesi, personelin mesaiye yetişmesinde ciddi aksamalara sebep olduğu aşikardır. Tüm bu gerekçelerle personel taşıma hizmetinin hastane eliyle yapılması kaçınılmazdır” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının robot olmadığını savunan Aydın, “Yıllık yaklaşık 120 milyon bütçesi olan bir hastanenin ortalama 350 bin TL’ye mal olacak bir personel taşıma servis hizmetinin tasarruf gerekçesi ile sürdürülmemesi kabul edilemez. Yapılacak her tasarruf tedbirinde personele yapılan ödemelerin veya personelin faydalandığı hizmetlerin gündeme gelmesi, sağlık çalışanlarını üzmektedir. Unutulmamalıdır ki sağlık çalışanları robot değildir. Cumhurbaşkanımızın ‘umudun adı’ olarak nitelendirdiği sağlık çalışanlarının maalesef ki umutları tükenmiştir” ifadelerini kullandı.