Trabzon’da 2. el oto fiyatları geçen yıla göre yüzde 10 arttı

Trabzon’un Yenimahalle Fuar Alanında yaklaşık 2 aydır hizmet veren oto pazarında fiyatlar geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10 arttı.

Yaklaşık 200 aracın yer aldığı oto pazarında lüks araçlar da göze çarparken, 2. el oto fiyatları 7-120 bin TL arası değişiyor. Vatandaşlar, sıfır otomobillerin fiyatının yüksek olmasının kendilerini ikinci el araç almaya zorladığını belirtirken, fiyatların geçen yıla göre yüzde 10 civarında arttığını söylediler.

Öte yandan yaz mevsimine doğru otomobillere daha çok ilgi olduğu belirtilirken, pazarda genellikle yerli araçların daha çok olması dikkat çekti.