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Trabzon Ticaret Borsası eski Başkanı Köleoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Trabzon Ticaret Borsası (TTB) eski Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu bugün Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı.İskenderpaşa Camisi’nde ikindi vakti kılanan cenaze...

Trabzon Ticaret Borsası eski Başkanı Köleoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Trabzon Ticaret Borsası (TTB) eski Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu bugün Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı.İskenderpaşa Camisi’nde ikindi vakti kılanan cenaze...

29 Mart 2018 Perşembe 17:07
Trabzon Ticaret Borsası eski Başkanı Köleoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Trabzon Ticaret Borsası (TTB) eski Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu bugün Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı.

İskenderpaşa Camisi’nde ikindi vakti kılanan cenaze namazına Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Mithat Kutanoğlu, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTB Başkanı Eyyüp Ergan’ın yanı sıra çok sayıda seveni ve yakın katıldı. Köleoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan 2009 yılından beri Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığı’nı yürüten Köleoğlu, geçtiğimiz yıl görevi Eyyüp Ergan’a devretmişti. Ferrero tarafından satın alınan Oltan Gıda’nın kurucu ortaklarından olan 65 yaşındaki Köleoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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