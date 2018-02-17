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Ortahisar’da ayın şoförü ödülünü aldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Ocak ayının şoförü seçilen Levent Şen’e plaketi ve ödülü TESOB Başkanı Metin Kara tarafından verildi.Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından başlatılan ’Ayın Şoförü’ uygulamasında...

Ortahisar’da ayın şoförü ödülünü aldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Ocak ayının şoförü seçilen Levent Şen’e plaketi ve ödülü TESOB Başkanı Metin Kara tarafından verildi.Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından başlatılan ’Ayın Şoförü’ uygulamasında...

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:09
Ortahisar’da ayın şoförü ödülünü aldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Ocak ayının şoförü seçilen Levent Şen’e plaketi ve ödülü TESOB Başkanı Metin Kara tarafından verildi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından başlatılan ’Ayın Şoförü’ uygulamasında 2018 yılı Ocak ayının şoförü seçilen Havalimanı Taksi Durağı’ndan Levent Şen’e plaketi ve ödülü törenle verildi. TESOB Başkanı Metin Kara, ayrıca projeye katkılarından dolayı durak başkanı Bülent Şen’e de plaket takdim etti.

Başkan Kara, Havalimanı Taksi Durağı’na mensup olan ve Ticari Taşıt Sürücülerinin Davranış Modellerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen eğitimleri başarıyla bitiren şoför esnafına da sertifikalarını verdi. Başkan Kara, havalimanı taksi durağının şehrin bir anlamda vitrini olduğunu, bu bakımdan şoför esnafına büyük görev düştüğünü belirterek, “Elbette sizlerin de özellikle korsan taşımacılık yönünden sorunlarınız olduğunu biliyorum. Bu sorunu çözmek için gerekli girişimleri de elbirliğiyle gerçekleştireceğiz” dedi.

Plaket ve sertifika törenine TESOB Denetim Müdürü Yakup Çil ve TESOB Eğitim Müdürü Erhan Eroğlu da katıldı.
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