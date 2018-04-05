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Başkan Gümrükçüoğlu’nun Mardin’den misafirleri var

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu yetkililerini makamında kabul etti.Başkan Gümrükçüoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın himayelerinde gerçekleştirilen Kardeşlik Köprüsü...

Başkan Gümrükçüoğlu’nun Mardin’den misafirleri var

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu yetkililerini makamında kabul etti.Başkan Gümrükçüoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın himayelerinde gerçekleştirilen Kardeşlik Köprüsü...

05 Nisan 2018 Perşembe 16:01
Başkan Gümrükçüoğlu’nun Mardin’den misafirleri var

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu yetkililerini makamında kabul etti.

Başkan Gümrükçüoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın himayelerinde gerçekleştirilen Kardeşlik Köprüsü projelerine olan katkılarından ötürü Mardin heyetine teşekkür etti. Bu tür çalışmaların Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne çok önemli katkılar koyduğunu belirten Gümrükçüoğlu, “Bizler birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece ülkemiz üzerinde emelleri olan şer odakları ve işbirlikçileri asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Sizlerin gayretli çalışmalarınız bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Trabzon-Mardin Kardeşlik Köprüsü çalışmalarına katkı koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın birlik ve beraberliğini sağlamlaştıran böylesi önemli çalışmalara destek olmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Onursal Başkanı Mehmet Şerif Öter de Başkan Gümrükçüoğlu’na teşekkür etti. Öter, “Bizler bir ve bütünüz. Aynı toprağın meyveleriyiz. Bu güzel ülke Mardin’iyle, Trabzon’uyla hepimizindir. Ülkemizin her karışı hepimiz için değerlidir. Kardeşlik Köprüsü çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte Trabzon’un 18 ilçesinden 18 aileyi Mardin’de misafir edeceğiz. Trabzonlu ailelerimizi Mardin’de Mardinli aileler misafir edecek. Aynı şekilde Trabzonlu ailelerimiz de Mardinli ailelerimizi bu kez Trabzon’da misafir edecek. Bizim birlik ve beraberliğimizi kimse bozamayacak” diye konuştu.

Mardin heyetinin ziyaretinde Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Onursal Başkanı ve Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter’in yanı sıra, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı ve Mardin Trabzonspor Taraftarları Derneği Başkanı İbrahim Aydın, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızıltepe Briketçiler Derneği Başkanı Memduh Kavan, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Eğitim Vakfı Kızıltepe Şube Başkanı Nihat Ercan, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Murat Cavga ve Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alahattin Şahin de hazır bulundu.
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