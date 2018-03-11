Başkan Gümrükçüoğlu, Ulaşım Dairesi çalışanlarıyla bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesinin çalışanları ve aileleri ile bir araya geldi.

Olimpiyat (EYOF) Parkı’nda gerçekleştirilen programda toplu taşıma hizmetlerinin şehirler ve kent sakinleri için önemine dikkat çeken Gümrükçüoğlu, arkadaşlarına gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Trabzon halkına en iyi ulaşım hizmetini sunabilmek için Büyükşehir Belediyesinin kapasitesini her geçen gün daha da geliştirdiklerini belirten Gümrükçüoğlu, 2009 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosuna 130 yeni araç kattıklarını hatırlattı. Trabzon halkının ulaşım hizmetinden en konforlu şekilde yararlanması için belediye otobüslerini yenilemeye devam edeceklerini kaydeden Gümrükçüoğlu, “Şehrimizde 1972 model otobüslerle halkımıza toplu taşıma hizmeti veriliyordu. Aziz halkımıza bu alanda en iyi hizmeti sunabilmek için 130 yeni otobüsle filomuzu yeniledik. Bugün birçok otobüsümüzde ücretsiz internet bağlantısı bile bulunuyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım Dairesinde görev yapan şoför ve çalışanlara gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür eden Gümrükçüoğlu, “Bizim işimiz halkımıza hizmet etmektir. Halka hizmetle hem ailelerinizin maişetini hem de inşallah bunun sevabını kazanıyorsunuz. Gayretli çalışmalarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha da gayretli olacağız. Halkımıza daha da iyi hizmet sunacağız” diye konuştu.