Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962

Başkan Gümrükçüoğlu, Ulaşım Dairesi çalışanlarıyla bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesinin çalışanları ve aileleri ile bir araya geldi.Olimpiyat (EYOF) Parkı’nda gerçekleştirilen programda toplu taşıma hizmetlerinin...

Başkan Gümrükçüoğlu, Ulaşım Dairesi çalışanlarıyla bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesinin çalışanları ve aileleri ile bir araya geldi.Olimpiyat (EYOF) Parkı’nda gerçekleştirilen programda toplu taşıma hizmetlerinin...

11 Mart 2018 Pazar 17:05
Başkan Gümrükçüoğlu, Ulaşım Dairesi çalışanlarıyla bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesinin çalışanları ve aileleri ile bir araya geldi.

Olimpiyat (EYOF) Parkı’nda gerçekleştirilen programda toplu taşıma hizmetlerinin şehirler ve kent sakinleri için önemine dikkat çeken Gümrükçüoğlu, arkadaşlarına gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Trabzon halkına en iyi ulaşım hizmetini sunabilmek için Büyükşehir Belediyesinin kapasitesini her geçen gün daha da geliştirdiklerini belirten Gümrükçüoğlu, 2009 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosuna 130 yeni araç kattıklarını hatırlattı. Trabzon halkının ulaşım hizmetinden en konforlu şekilde yararlanması için belediye otobüslerini yenilemeye devam edeceklerini kaydeden Gümrükçüoğlu, “Şehrimizde 1972 model otobüslerle halkımıza toplu taşıma hizmeti veriliyordu. Aziz halkımıza bu alanda en iyi hizmeti sunabilmek için 130 yeni otobüsle filomuzu yeniledik. Bugün birçok otobüsümüzde ücretsiz internet bağlantısı bile bulunuyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım Dairesinde görev yapan şoför ve çalışanlara gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür eden Gümrükçüoğlu, “Bizim işimiz halkımıza hizmet etmektir. Halka hizmetle hem ailelerinizin maişetini hem de inşallah bunun sevabını kazanıyorsunuz. Gayretli çalışmalarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha da gayretli olacağız. Halkımıza daha da iyi hizmet sunacağız” diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Genç: “Trabzon, Giresun ve Artvin et ile tırnak gibidir”
Başkan Genç: “Trabzon, Giresun ve Artvin et ile tırnak gibidir”
Trabzon’un 692 mahallesinde yaşayan yaşlıların yaşam standartları yükseltilecek
Trabzon’un 692 mahallesinde yaşayan yaşlıların yaşam standartları yükseltilecek
Yomra Sanayi Sitesi’ni ilgi artıyor
Yomra Sanayi Sitesi’ni ilgi artıyor

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim