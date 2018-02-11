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Başkan Gümrükçüoğlu, hafta sonu Belediye çalışanları ile bir arada

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, her hafta sonu Belediye çalışanları ile bir araya gelmeye devam ediyor.Önceki hafta Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediyesi ve Genel...

Başkan Gümrükçüoğlu, hafta sonu Belediye çalışanları ile bir arada

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, her hafta sonu Belediye çalışanları ile bir araya gelmeye devam ediyor.Önceki hafta Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediyesi ve Genel...

11 Şubat 2018 Pazar 13:21
Başkan Gümrükçüoğlu, hafta sonu Belediye çalışanları ile bir arada

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, her hafta sonu Belediye çalışanları ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Önceki hafta Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediyesi ve Genel Müdürlük binalarında görev yapan çalışanlarıyla buluşan Gümrükçüoğlu, bu kez TİSKİ Genel Müdürlüğünün ilçelerdeki çalışanları ile Olimpiyat (EYOF) Parkı’nda bir araya geldi. Çalışma arkadaşlarına emekleri için teşekkür eden Gümrükçüoğlu, “Trabzon’un her köşesi bizim hizmet alanımız. Sizler bu hizmeti sahada başarı ile yerine getiriyorsunuz. Fedakarca ortaya koyduğunuz hizmetlerden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Trabzon’u dünyanın sayılı şehirlerinden biri yapmak hedefiyle iş başındayız. Bunun için bundan sonra daha da gayretli olacağız. Takdire şayan işlere imza attınız, hep birlikte daha da büyük işlere imza atacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun TİSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla olan buluşmasında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Seyfullah Kınalı ve TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal da hazır bulundu.
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