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Başkan Gümrükçüoğlu AK Parti Ortahisar İlçe Teşkilatı Toplantısı’na katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak Ortahisar ilçesindeki çalışmaları hakkında partililerini bilgilendirdi.Ülke gündemine ilişkin...

Başkan Gümrükçüoğlu AK Parti Ortahisar İlçe Teşkilatı Toplantısı’na katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak Ortahisar ilçesindeki çalışmaları hakkında partililerini bilgilendirdi.Ülke gündemine ilişkin...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:28
Başkan Gümrükçüoğlu AK Parti Ortahisar İlçe Teşkilatı Toplantısı’na katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak Ortahisar ilçesindeki çalışmaları hakkında partililerini bilgilendirdi.

Ülke gündemine ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Gümrükçüoğlu, çok önemli bir seçim sathı mahalline girildiğini ifade ederken, “Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında tek bir aileyiz” dedi.

Toplantının açılışında ülke gündemine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Gümrükçüoğlu, “Tarihin çok önemli bir kesintinden geçmekte olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Çok önemli bir seçim sathı mahalline giriyoruz. Tarihe atacağımız imza gelecek nesillerimizin bize nasıl bırakılmışsa böylesine bir vatan sahibi olmalarını temin edecek. Tarihe atılacak imzada kaçınılmaz gerçek şu: Ya muvaffak olacağız, ya da gelecek kuşaklarımız zor bir coğrafya bırakacak olursak onunda mesuliyetini taşımış olacağız. İşte bu nedenlerle bizler hep birlikte çok çalışacağız. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. İnşallah sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Devletimizin ve milletimizin muvaffak olmasını en güzel şekilde temin edeceğiz” dedi.

Başkan Gümrükçüoğlu, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerinin ardından Büyükşehir Belediyesinin Ortahisar ilçesindeki çalışmaları hakkında teşkilat mensuplarına ayrıntılı olarak sunumda bulundu ve partililerinin sorularını yanıtladı. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ise değerlendirmesinde, “Büyükşehir Belediyemizin Ortahisar ilçemizde çok önemli yatırımları var. Başkanımız bizleri bunlar hakkında bilgilendirdiler. Bizlerde saha da hep birlikte bunlar ile yol alacağız. Tüm bu çalışmalarımızı halkımıza en ince ayrıntısına kadar anlatacağız” ifadelerini kullandı.
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