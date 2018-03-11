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Başkan Genç: “Trabzon, Giresun ve Artvin et ile tırnak gibidir”

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Artvinliler Derneği ile Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlemiş olduğu buluşma yemeğine katıldı.Trabzon Artvinliler Derneği’nin düzenlediği “Artvin’den Afrin’e...

Başkan Genç: “Trabzon, Giresun ve Artvin et ile tırnak gibidir”

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Artvinliler Derneği ile Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlemiş olduğu buluşma yemeğine katıldı.Trabzon Artvinliler Derneği’nin düzenlediği “Artvin’den Afrin’e...

11 Mart 2018 Pazar 17:26
Başkan Genç: “Trabzon, Giresun ve Artvin et ile tırnak gibidir”

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Artvinliler Derneği ile Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlemiş olduğu buluşma yemeğine katıldı.

Trabzon Artvinliler Derneği’nin düzenlediği “Artvin’den Afrin’e Selam Olsun” buluşmasında konuşan Başkan Genç, "Ben Zigana Tüneli’ni ne kadar düşünüyorsam Artvin’i Hopa’ya bağlayan Cankurtaran Tüneli’ni de o kadar önemsemem lazım. Ovit Tüneli’ni o kadar önemsemem lazım. Bizim büyük düşünmemiz lazım. Sığ düşünmemeliyiz. Artvin, Giresun ve Trabzon et ve tırnak gibidir" dedi.

Genç, "Şehrimizde bu tür programların bölge olarak da ulusal olarak da birlik ve beraberliğimize çok çok katkılar sağladığını sizinle paylaşmak istiyorum. Zira bu programımızın bir diğer ismi Artvin’den Afrin’e selam olsun. Şu anda Afrin’de bizim birlik ve beraberliğimizin temini için, minareden ezan sesinin dinmemesi için gönderden alnı şanlı Türk bayrağının inmemesi için mücadele eden şanlı Türk askerine buradan selamlar ve Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Bu vesileyle de şahadet mertebesine yükselen bütün şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anmak istiyorum" diye konuştu.

Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne geleneksel buluşmasında da konuşan Başkan Genç, Giresun’a yapılan ORGİ Havalimanı’nın yapılan tahminlerin aksine Trabzon Havalimanının yolcu sayısını yüzde 20 artırdığını söyledi. Bu nedenle komşu illere yapılan yatırımların aynı zamanda Trabzon’a yapılan yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Genç, "Trabzon’da Giresun nüfusuna kayıtlı 7 bin 446 kişi yaşıyor. Aynı zamanda Giresun’da Trabzon nüfusuna kayıtlı 6 bin 968 kişi yaşıyor. Bu ne demektir. Biz hem Giresun’umuz, hem Rize’yiz, bölge olarak et ve tırnak gibiyiz, bir ve beraberiz. Bu bölgenin kalkınması ve gelişmesi adına müşterek bir kültürü savunan bölge insanlarının daha iyi standartlara, daha iyi yaşam koşularına sahip olması adına ve bu bölge insanının milli birliğimize ve beraberliğimize katkı sağlama adına bölge olarak birlikte düşünme moduna geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buna örnek vermek gerekirse Giresun bir havalimanına kavuştu değil mi? Trabzon Havalimanı’nın yolcu sayısı düşer diye bir takım konuşmalar oldu bu şehirde. Ama ORGİ Havalimanı hizmete açıldıktan sonra bizim yolcu sayımız yüzde 20 arttı. Yani bölgenin tamamının yatırım unsurlarıyla beraber kalkınması bölgenin tamamının kalkınmasına sebebiyet veriyor. Yanı o nedenle sığ düşünmemiz lazım. Giresun’a gelen bir yatırım aynı zamanda Trabzon’un da bir kazanımıdır. Rize’ye yapılacak olan bir yatırım aynı zamanda Trabzon’un da kazanımıdır. Böyle bakmamız lazım. Bunun en bariz örneği Trabzonspor’dur. Ordu ve Giresun, Samsun ligde olduğu zaman Trabzonspor daha başarılı oluyordu. Şunu paylaşayım. Şehrimizde bin 607 dernek var. Bunların hepsine yer tahsis etmek mümkün değil. O nedenle şehit aileleri dernekleri, engelli dernekleri ve akabinde komşu il derneklerimize de birer mekan inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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