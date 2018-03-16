Uzman çavuş, cuma namazında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Tokat’ın Turhal ilçesinde cuma namazı kılarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Esat Kalkan’ın cenazesi memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli evli ve iki çocuk babası Uzman Çavuş Esat Kalkan, cuma namazı kılmak için Yenişehir Camisi’ne gitti. Namaz kılarken aniden yere yığılan Kalkan’a cami cemaati müdahale etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kalkan’ın cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalkan’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elazğ’ın Baskil ilçesine gönderildi. Türk bayrağına sarılı Kalkan’ın cenazesi Turhal’dan Tokat protokolü tarafından uğurlandı.