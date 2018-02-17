Üniversiteli öğrenciler dualarla umreye yolcu edildi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen yazılı sınavda başarı elde eden, 8 üniversiteli öğrenci dualarla umreye yolcu edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde 25 yaşını doldurmamış üniversiteli gençler için başlattığı umre turu kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Reşadiye Meslek Yüksek Okulu ve İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim gören, 8 üniversiteli öğrenci umreye yolcu edildi. Umre sponsorluğunu üstlenen bazı vakıf ve dernekler tarafından Reşadiye Meslek Yüksekokulu’nda 17 Aralık 2017 tarihinde "Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı" konulu siyer umre ödüllü yazılı sınav düzenlemişti. Yazılı sınavda başarı elde eden Esma Zirek, Mücahid Koska, Nebi Bolat, Feyza Özür, Hilal Fidan, Aysun Er ve Safiye Karakan umreye gitmeye hak kazanan öğrencilere ve din görevlilerine yönelik Reşadiye Belediyesi, sabah kahvaltılı uğurlama programı düzenledi. Düzenlenen uğurlama programına Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, AK Parti Reşadye İlçe Başkanı Av. Sefa Yiğit, din görevlileri, üniversiteli öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrenci velileri duygu dolu anlar yaşadı. Uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaşan öğrenciler İlçe Müftüsü Necmettin Saydan’ın okuduğu dualarla yolcu edildi.

Umre organizasyonundan katkıda bulunan ve emeği geçenlere teşekkür eden Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, İnşallah bu güzel organizasyonlar gelişerek devam eder. Bizde belediye olarak her türlü desteği vermeye daima hazırız. Rabbimiz öğrencilerimizi hayırlısı ile gidip gelmeyi nasip eder” dedi.