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Turhal’da okur-yazar seferberliği kapsamında 38 kurs açıldı

Tokat’ın Turhal ilçesinde okur-yazarlık seferberliği kapsamında 38 kurs açıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan okur-yazarlık seferberliği kapsamında Cengiz Topel İlkokulu, Mimar...

Turhal’da okur-yazar seferberliği kapsamında 38 kurs açıldı

Tokat’ın Turhal ilçesinde okur-yazarlık seferberliği kapsamında 38 kurs açıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan okur-yazarlık seferberliği kapsamında Cengiz Topel İlkokulu, Mimar...

02 Mart 2018 Cuma 10:32
Turhal’da okur-yazar seferberliği kapsamında 38 kurs açıldı

Tokat’ın Turhal ilçesinde okur-yazarlık seferberliği kapsamında 38 kurs açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan okur-yazarlık seferberliği kapsamında Cengiz Topel İlkokulu, Mimar Sinan İlkokulu, Kazım Karabekir İlkokulu ve Atatürk İlkokulu’nda açılan okuma yazma kursları ilgi görüyor. Kursa katılanları ziyaret eden Turhal Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız’dan bilgi aldı. Okuma-yazma kursuna vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ifade eden Kaymakam Üçer,"Hedefimiz okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız için okuma yazma kursları açarak okuryazar hale gelmelerini sağlamaktır. Çok kısa sürede yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde İlçemiz merkez ve köylerinde bugün itibariyle toplam 38 kurs merkezi açtık. Bu kurslarımızda şu anda 324’ü bayan, 17’si ise erkek olmak üzere toplam 341 vatandaşımız okuma-yazma kursu görüyor." dedi.

En büyük düşmanın cehalet olduğunu söyleyen Kaymakam Üçer, okuryazarlık seferberliği kapsamında kayıtların halen devam etmekte olduğunu belirterek,"Yaşı kaç olursa olsun okuma yazma öğrenmek isteyen tüm vatandaşlarımız için yeni kurslar açmaya devam edeceğiz. Yeter ki onlar bizlere böyle bir talepte bulunsunlar." diye konuştu.
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