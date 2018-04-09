Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113138
ALTIN
173.879
DOLAR
4.0591
STERLİN
5.7382
EURO
5.0015

Turhal’a yeni hükümet konağı yapılacak

Tokat’ın Turhal ilçesine yapılması planlanan yeni hükümet konağı projesinin İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandığı bildirildi.Turhal Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal’a yapılacak olan yeni Hükümet Konağı’nın projesinin...

Turhal’a yeni hükümet konağı yapılacak

Tokat’ın Turhal ilçesine yapılması planlanan yeni hükümet konağı projesinin İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandığı bildirildi.Turhal Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal’a yapılacak olan yeni Hükümet Konağı’nın projesinin...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:35
Turhal’a yeni hükümet konağı yapılacak

Tokat’ın Turhal ilçesine yapılması planlanan yeni hükümet konağı projesinin İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandığı bildirildi.

Turhal Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal’a yapılacak olan yeni Hükümet Konağı’nın projesinin İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandığını kaydetti. Kaymakam Üçer, "Turhal’ımıza yapılacak yeni hükümet konağı mimari projesi İçişleri Bakanlığınca onaylandı. Yeni Hükümet Konağı binası Şeker Fabrikası’ndan alınan 14 bin 600 metrekare alanda, işçi yatakhanelerinin olduğu yere yapılacak. Toplam 6 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan yeni Hükümet Konağı’nda Kaymakamlık, Nüfus Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmet Merkezi, Mal Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İş-kur Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün yanı sıra 180 kişilik konferans salonu, arşiv, toplantı odaları, personel yemekhanesi, mescit gibi alanlarda yeni Hükümet Konağı’nda yer alacak" dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokat TSO Başkanlığına Ali Çelik seçildi
Tokat TSO Başkanlığına Ali Çelik seçildi
Küçük Polat hurda yüklü kamyonetin altında can verdi
Küçük Polat hurda yüklü kamyonetin altında can verdi
Kadroya geçişlerini kurban keserek kutladılar
Kadroya geçişlerini kurban keserek kutladılar

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim