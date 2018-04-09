Turhal’a yeni hükümet konağı yapılacak

Tokat’ın Turhal ilçesine yapılması planlanan yeni hükümet konağı projesinin İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandığı bildirildi.

Turhal Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal’a yapılacak olan yeni Hükümet Konağı’nın projesinin İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandığını kaydetti. Kaymakam Üçer, "Turhal’ımıza yapılacak yeni hükümet konağı mimari projesi İçişleri Bakanlığınca onaylandı. Yeni Hükümet Konağı binası Şeker Fabrikası’ndan alınan 14 bin 600 metrekare alanda, işçi yatakhanelerinin olduğu yere yapılacak. Toplam 6 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan yeni Hükümet Konağı’nda Kaymakamlık, Nüfus Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmet Merkezi, Mal Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İş-kur Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün yanı sıra 180 kişilik konferans salonu, arşiv, toplantı odaları, personel yemekhanesi, mescit gibi alanlarda yeni Hükümet Konağı’nda yer alacak" dedi.