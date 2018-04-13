Tokat’ta üzüm üreticilerinin sorunları araştırılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu üyeleri Tokat temaslarına başladı.

Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu Tokat’ta bir dizi temasta bulunacak. TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Katip Balıkesir Milletvekili Ali Aydınoğlu, komisyon üyelerinden Denizli Milletvekili Şahin Tin, Tokat Milletvekili Celil Göçer ile akademik ve uzman kişilerden oluşan heyet ilk olarak Tokat Valisi Ömer Toraman makamında ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Vali Toraman, komisyonun yapacağı çalışmaların ülke geneli ve Tokat’ta bağcılıkla uğraşan vatandaşların önünü açarak onlara daha fazla destek sağlayacak kararların verilmesine vesile olacağını kaydetti.

Milletvekili Bilen ise bağcılık sektörlü ile ilgili vatandaşların talepleri eksiklerin değerlendirileceğini ifade ederek, "Yapılan çalışmalar raporlaştırılarak TBMM’ne arz edilecek. Daha sonrada ilgili kurumlar bakanlılara bu raporlarımızı tavsiye niteliğinde göndereceğiz. Birçok vilayetten burada bağcılığın daha ilerde olduğunu her ne kadar Manisa kadar sayılmasa da gezdiğimiz gördüğümüz birçok vilayetten daha ciddi bir sektör olduğunu gözlemledik" dedi.

Programın ilk günü Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Necip köyünde üzüm bağları gezilerek yapılacak olan incelemelerin ardından Araştırma Enstitüsü ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinde temaslarda bulunulacak. Programın ikinci günü ise istişare toplantısında sorunlar ele alınarak değerlendirmelerde bulunacak Çalışma ziyareti programının sön günü ise Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyünde yapılacak incelemelerin ardından köy kahvesinde üzüm üreticileri ile istişare yapılacak. Salamura yaprak işleme tesislerinde yapılacak olan incelemenin ardından komisyon üyeleri Ankara’ya dönecek.