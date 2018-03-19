Tokat’ta 36 bin 290 haneye 271 milyon lira yardım yapıldı

Tokat’ta sosyal projeler kapsamında 36 bin 290 haneye, toplamda 271 milyon 324 bin 576 lira yardım yapıldığı açıklandı.

Ak Parti Tokat Milletvekili Prof Dr Coşkun Çakır, 2017 yılı içerisinde gıda, eğitim, sağlık, şartlı nakit transferi ile proje desteklerini içine alan sosyal yardım ve proje destekleri kapsamında Tokat’ta ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yapılan kaynak aktarımlarını değerlendirdi. Milletvekili Çakır yaptığı açıklamada; AK Parti’nin sosyal devlet olmanın gereği olarak ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar yapılması konusunda bugüne kadar önemli adımların attığını, atmaya da devam edeceğini belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından söz konusu yardımlardan Tokat’ta yaşayan ihtiyaç sahiplerinin de yararlandığını ifade eden Çakır: "2012 yılında bütün vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturan Genel Sağlık Sigortası uygulaması başlatılmış olup, ilimizde 2017 yılında 65 bin 668 kişiye 75 milyon 936 bin 700 lira prim ödenmiştir. Askerlerimizin gözü arkada kalmasın diye asker ailelerine 275 lira maaş bağlanmıştır. 2017 yılında 790 asker ailesine toplam 1milyon 251 bin 150 lira yardım yapılmıştır. Eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlara iki ayda bir olmak üzere 550 lira maaş bağlanmıştır. İlimizde 2017 yılında 5.043 kadına 15.057.225 TL yardım yapılmıştır. 2005 yılında Evde bakım yardımı başlatılarak engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltme yolunda önemli bir adım atılmıştır. İlimizde Evde bakım yardımı için 2017 yılında 6 bin 145 vatandaşa 71 bin 839 bin 139 lira kaynak aktarılmıştır. 2022 sayılı kanun kapsamında ilimizde 2017 Yılında 11 bin 246 yaşlımıza 31 milyon 276 bin 785 lira, 8 bin 255 engelli ve engelli yakınımıza 40 milyon 842 bin 968 lira yardım yapılmıştır. 15 Mayıs 2015 ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için ödenen Doğum Yardımı kapsamında 2017 Yılında 6 bin 847 anneye 2 milyon 977 bin 823 lira yardım yapılmıştır. Muhtaç Asker Çocuğu yardımı kapsamında, 2017 Yılında 43 kişiye 29 bin 500 lira yardım yapılmıştır. Anne veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç çocuklara verilen Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında 2017 Yılında ise 246 kişiye 228 bin 100 lira yardım yapılmıştır. Hedefimiz, Tokat’ımıza yapılacak yatırım ve yardımlarla ihtiyaç sahibi kişi sayısının azaltılması, insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye gelerek kalıcı çözümler bulunmasıdır. Bunun için uzun vadeli çalışmalarımız devam etmekte olup ihtiyaç sahipleri unutulmayacak ve yardımlar devam edecektir" şeklinde konuştu.