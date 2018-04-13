Teröre karşı genç adımlar kampta

Tokatlı 45 lise öğrencisine Kırşehir’de düzenlenen gençlik kampında terör örgütlerinin propaganda yöntemleri ve korunma yollarını içeren seminer verildi.

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Genç Adımlar Kampa’ isimli proje kapsamında Kırşehir Kaman Ahi Evran Gençlik Kampına Tokat’ta liselerde eğitim gören 45 kız öğrenci katıldı. Proje kapsamında gençlere terör örgütlerinin propaganda yöntemleri ve korunma yollarını içeren seminerler verildi. Gençlerin yasa dışı oluşumlar tarafından yanlış yönlendirilmesinin engellenmesi, terör örgütlerinin propagandalarından korunması, ülkemizin sahip olduğu etnik, dini ve kültürel farklılıkların çatışma ve şiddet aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlandığı kampta ayrıca sosyal ve sportif etkinliklerle gençlerin hoşça vakit geçirmeleri ve kaynaşmaları sağlandı.