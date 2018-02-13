Reşadiye’de okuryazarlık seferberliği toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği için Reşadiye’de toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye genelinde başlatılan okuryazarlık seferberliği ile ilgili Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak başkanlığında toplantı düzenlendi. Reşadiye Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, okuryazarlık seferberliğinin amacına ulaşabilmesi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

İlçe genelinde okuryazarlığı olmayan kişiler tespit edilmesi için çalışmaların başlatıldığını ifade eden Kaymakam Çırak, 5 Mart Pazartesi günü başlayacak olan okuryazarlık kursunun, 15 Mayıs’ta sona ereceğini söyledi.