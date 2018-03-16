Öğrencilere madde bağımlılığı tiyatro oyunu ile anlatıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde din görevlileri, lise öğrencilerine yönelik hazırladıkları madde bağımlılığının zararlarını anlatan tiyatro oyunu sahneledi.

Reşadiye Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Madde Bağımlılığı Karşı Farkındalık Oluşturma” kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından Tiyatro oyunu düzenlendi. Gençlerin zararlı alışkanlardan uzak tutmak ve madde bağımlılığı konusunda farkındalık düzeylerini yükseltmek amacıyla din görevlilerinin rol aldığı tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni aldı. Daha sonra öğrencilere madde bağımlığını anlatan kısa video izletildi.

Madde Bağımlılığında Farkındalık Oluşturmak amacıyla lise öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi düzenlediklerini ifade eden İlçe Müftüsü Necmettin Saydan, maddi ve manevi, ilgililere ve yetkililere yardımcı olmak maksatlıyla her zaman hazır olduklarını söyledi.

Müftü Saydan, “Çevremizde, Televizyonlarda, medyada ve internette buna bulaşanların halini görüyoruz. Şunu düşünmek yeterlidir. Hangi ortamlarda bulunuyorlar. Metruk kimsenin uğramadığı yerlerde bunları kullanıyorlar. Bu bile bu işin bize ne kadar kötü bir şey olduğunu gösteriyor. Toplumdan uzaklaşıyoruz, insanlardan uzaklaşıyoruz. Kimse bize adam gözüyle bakmıyor. Bakmayacak, Allah rızası için böyle şeylere tenezzül etmeyin. Bir kereden bir şey olmaz diyerek bizleri kandırmak isteyenlere müsaade etmeyelim. Çevremizde, etrafımızda bu işe bulaşmış kimseler varsa onları uyarın, yetkililere bildirin. Hele hele bu işin ticaretini yapanlar var. Sakın ha sakın bunlara fırsat vermeyin. Allah’u Teâlâ bizleri madde bağımlılığından uzak tutsun. Bu her türlü adlarını sayamayacağım bu pisliğe karşı yüreğimizde gönlümüzde aklımızdan tiksinti duygusunu var etsin diyorum” dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Saydan, spor yapmalarını, gülüp oynamalarını insanlara yardım etmelerini ve Kur’an’ı Kerim okuyup namaz kılmalarını istedi. Bu madde bağımlılığından uzak kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.