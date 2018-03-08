Öğrenciler Dünya Kadınlar Günü için kalp figürü oluşturdular

Tokat’ın Turhal ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından kalp figürü oluşturuldu.

Belediye Başkanı Bekler, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, kadınların çalışma hayatında daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için kalp figürü oluşturduklarını ifade eden Bekler, "Kadınlarımız senede bir gün hatırlanması gereken varlıklar değildir. 365 gün hayatımızın her yerindeler. Kadınlarımız kimimiz için anne, kimimiz için eş, kimimiz için kız kardeş, kimimiz için kardeş ve yaşamamızın bir parçasıdır." dedi.