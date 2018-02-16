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Mehmetçik için örülen atkı ve bereler dualarla gönderildi

Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Evindeki kadınların elleriyle ördüğü atkı ve bereler, Afrin’de terörist unsurlarla mücadele eden Mehmetçiğe dualarla gönderildi.Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı...

Mehmetçik için örülen atkı ve bereler dualarla gönderildi

Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Evindeki kadınların elleriyle ördüğü atkı ve bereler, Afrin’de terörist unsurlarla mücadele eden Mehmetçiğe dualarla gönderildi.Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı...

16 Şubat 2018 Cuma 17:56
Mehmetçik için örülen atkı ve bereler dualarla gönderildi

Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Evindeki kadınların elleriyle ördüğü atkı ve bereler, Afrin’de terörist unsurlarla mücadele eden Mehmetçiğe dualarla gönderildi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, Ak Parti İl ve İlçe Yöneticileri ile birlikte vatandaşlar katıldı. Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Evi’ndeki kadınların Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında görevli olan Mehmetçik için bir ay önce örmeye başladıkları atkı ve berelerin gönderildiği törene, İstiklal Savaşı’na Tokat’tan katılan onbeşlileri temsilen, o dönemin asker kıyafetlerini giyen gençler de katıldı.

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Mehmetçiğe ördükleri atkı ve berelerle desteklerini gösteren Tokatlı kadınlara teşekkür etti. Genel Başkan Yardımcısı Kaya: “İstiklal Savaşı ya da İstiklalin varlığını ortaya koymak, bununla ilgili bir şey ifade etmek için önce yüzyıl geriye gitmek gerekir. Burası onbeşlilerin şehri. Onbeşlilerin şehrinde, onbeşlilerin uğurlandığı meydanda bir yüzyıl geri gidiyoruz bugün. O gün onları uğurlayan Anneler, vatan için uğurlamıştı. Bugün ise belki devletimiz bütün askerlerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyor, bunlara ihtiyacı yok ama bizim infak etmeye, bizim askerimize moral vermeye, millet olarak moralimizi yükseltmeye ihtiyacımız var. Ben tüm Tokatlı annelerimizi tebrik ediyorum, hanımlarımızı tebrik ediyorum, ablalarımızı tebrik ediyorum. Onlar tıpkı İstiklal Savaşı’nda Nene Hatun’ların torunları gibi, Şerife Bacı’ların torunları gibi bugün de üzerlerine düşeni yapıyorlar. Bu vatan elhamdülillah asla bölünmeyecektir. Bu vatana da hain tuzak kurmaya çalışan teröristlere asla fırsat verilmeyecektir” şeklinde konuştu.

Düzenlenen törene 100 yıl önce Türk Askeri tarafından kullanılan üniformayla katılan 17 yaşındaki Ahmet Bahadır Musaoğlu; “Bundan 100 yıl önce bu kıyafetleri giyen askerlerimizle, Afrin’deki askerlerimizin ruhu aynıdır. Onların da bu şanlı görevden başarıyla çıkacağına inanıyorum” dedi. Atkı ve bereleri ören kadınlardan birisi olan Gülsüm Çelik ise Afrin’de Zeytin Dalı Harekatında görevli askerler için 1 aydır atkı ve bere ördüklerini söyledi.

Tokatlı kadınlar tarafından örülen atkı ve bereler, yapılan dua sonrasında Hatay’a gönderildi.
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