Küçük Polat hurda yüklü kamyonetin altında can verdi

Tokat’ın Niksar ilçesinde 8 yaşındaki çocuk hurda yüklü kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Kaza saat 14.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynayan 8 yaşındaki Polat Alemdar geri manevra yapan M.A.’nın kullandığı 65 AF 448 plakalı hurda yüklü kamyonetin altında kaldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen çocuğun anne ve babası ise sinir krizi geçirdi. Acılı anne ve baba mahalle sakinleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Polat’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.