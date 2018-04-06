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Kadroya geçişlerini kurban keserek kutladılar

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Niksar Yurt Müdürlüğünde çalışan personelin kadroya geçişleri kurban kesilerek kutlandı.Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Niksar Yurt Müdürlüğünde sözleşmeli çalışan 17 temizlik...

Kadroya geçişlerini kurban keserek kutladılar

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Niksar Yurt Müdürlüğünde çalışan personelin kadroya geçişleri kurban kesilerek kutlandı.Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Niksar Yurt Müdürlüğünde sözleşmeli çalışan 17 temizlik...

06 Nisan 2018 Cuma 15:46
Kadroya geçişlerini kurban keserek kutladılar

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Niksar Yurt Müdürlüğünde çalışan personelin kadroya geçişleri kurban kesilerek kutlandı.

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Niksar Yurt Müdürlüğünde sözleşmeli çalışan 17 temizlik 16 güvenlik 4 kaloriferci toplam 37 kişi, kadro almaya hak kazandılar. İşçilerin kadroya geçişleri kurban kesilerek ve dua edilerek kutlandı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Niksar Yurt Müdürü Cafer Kıyaklı’da personelin kadro sevincine ortak oldular. Müdür Kıyaklı, personelinin kadroya geçişlerinden dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu belirterek; “Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışan 37 personelimiz artık kadrolu oldular. Kendilerini tebrik ediyor hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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