Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116260
ALTIN
161.175
DOLAR
3.7829
STERLİN
5.2524
EURO
4.6679

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Tokat’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, alınan bir ihbarın değerlendirilmesi ile yapılan operasyonda,Turhal ilçesine...

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Tokat’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, alınan bir ihbarın değerlendirilmesi ile yapılan operasyonda,Turhal ilçesine...

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:04
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Tokat’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, alınan bir ihbarın değerlendirilmesi ile yapılan operasyonda,Turhal ilçesine bağlı Tatlıcak köyünde F.K.’ya ait eve baskın yapıldı. Yapılan aramada; tarihi eser olduğu değerlendirilen 280 adet sikke, 11 adet tarihi obje, 1 adet yüzük, 1 adet heykel, 2 adet mühür olmak üzere toplam 295 adet tarihi malzeme ile birlikte 1 adet arama detektörü ve (1) adet kazma ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelere el konularak Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıs F.K. tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim